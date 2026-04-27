Пшеница встала на рельсы

Железнодорожный экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне близок к рекордным показателям: объемы за июль—март — вторые за всю историю. Причина — в изменении структуры производства: смещение акцента на железнодорожные поставки из Центра, Поволжья и Сибири и падение автомобильных перевозок на Юге.

Железнодорожный экспорт зерна в неполном сезоне 2025–2026 годов (с 1 июля по 30 июня) близится к рекордным показателям, рассчитал аналитический центр «Русагротранса» (крупнейший оператор железнодорожных перевозок аграрных грузов, входит в «Деметра-Холдинг»). В июле—марте он составил 19,23 млн тонн, что на 35%, или 5 млн тонн, больше, чем в тот же период годом ранее, и почти столько же, сколько в рекордном сезоне 2023–2024 годов (19,41 млн тонн). Доля пшеницы в этом объеме составляет 86%, или 16,6 млн тонн.

Для текущего сезона, сообщают эксперты «Русагротранса», характерна высокая доля железной дороги в экспорте зерна — 40%. В декабре—феврале она в зерне в целом достигала 50%, а в экспорте пшеницы — 52–56%. «Данный показатель выше среднего за последние пять лет: 33% по зерну и 36% по пшенице,— поясняют они.— Основная причина — изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту железнодорожных поставок из Поволжья, Центра и Сибири, а также к значительному сокращению поставок автотранспортом с Юга, в том числе на фоне существенного роста автотарифов».

Выросли почти все крупные направления железнодорожного экспорта, сообщают аналитики «Русагротранса». Совокупный рост отгрузок на порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) составил 40%. Экспорт зерна в страны Средней Азии увеличился в 2,8 раза, через наземные погранпереходы Дальнего Востока — в 1,6 раза; также вырос железнодорожный экспорт в Азербайджан (на 26%) и на порты Каспия (в 2,5 раза).

ОАО РЖД также отмечает рост погрузки зерна на экспорт через порты в 2,2 раза, до 1,6 млн тонн. Почти все это — погрузка через порты Юга (1,5 млн тонн, рост в те же 2,2 раза). Регионы—лидеры по отгрузке зерна в марте, сообщает ОАО РЖД, подтверждая тезис «Русагротранса»,— регионы Сибири: Алтайский край (324 тыс. тонн), Новосибирская (274 тыс. тонн) и Омская (233 тыс. тонн) области. Всего в первом квартале погружено 9,2 млн тонн зерна, что является абсолютным квартальным рекордом для монополии. Как и прогнозировал “Ъ”, неурожай на Юге и отдаленность основных регионов-поставщиков от экспортных портов АЧБ привели к росту дальности поставок зерна и доли железнодорожного транспорта (см. “Ъ” от 28 января).

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт зерна через порты России в марте составил 5,09 млн тонн, что уступает лишь марту 2024 года (5,44 млн тонн). Это более чем вдвое больше, чем показатели марта 2021, 2022 и 2025 годов (2,15, 2,01 и 2,34 млн тонн соответственно).

Рост экспорта зерновых, повышение стоимости судового топлива и конфликт на Ближнем Востоке оказали влияние на ставки фрахта. К началу весны рынок логистики зерновых подходил с ожиданием снижения ставок фрахта на всех основных маршрутах, рассказывает директор ЦЦИ Роман Соколов: на фоне улучшения погодных условий в АЧБ и снижения времени досмотров судов доступный тоннаж на март оставался не выбран, поскольку фрахтователи были не готовы подтверждать запрашиваемые уровни ставок. «Эскалация на Ближнем Востоке, повлиявшая на стоимость бункерного топлива и фрахт во всех основных бассейнах, изменила ситуацию,— рассказывает он.— Из-за роста эксплуатационных расходов судовладельцев в марте морская логистика зерновых стабильно дорожала, при этом влияние рыночных факторов было ограничено: несмотря на месячный рост экспорта в марте, в АЧБ сохранялся доступный тоннаж». На длинных маршрутах, особенно с необходимостью прохода через Суэц, топливное давление на фрахт дополнительно усиливалось ростом страховых премий, добавляет господин Соколов.

К концу апреля, рассказывает Роман Соколов, фрахтовые индексы ЦЦИ, отражающие стоимость логистики на коротких маршрутах для небольших партий, отыграли рост последних трех месяцев, вернувшись на уровень середины—конца января. Длинные маршруты по-прежнему испытывают давление цен на бункер, но индексы стабильны, а ставки на направлениях через Суэц стали все более зависеть от конкретных обстоятельств перевозки: например, бункеровка более дешевым российским топливом в Черном море давала преимущество. «К маю рынок фрахта подходит с ожиданием продолжения падения цен: избыток тоннажа на фоне обычного сезонного снижения экспорта может преодолеть фактор дорогого топлива,— говорит Роман Соколов,— однако практически единовременное увеличение квот в России (плюс 5 млн тонн на экспорт зерна) и Турции (плюс 3 млн тонн на импорт кукурузы) сохраняет окно возможностей для фрахта».

Прогноз железнодорожного экспорта зерна за весь сезон-2025/26 составляет около 23,2 млн тонн, сообщают аналитики «Русагротранса». «На данный момент по железной дороге вывезено 83% потенциала,— уточняют там.— Остаток на апрель—июнь оценивается в 4 млн тонн». Что касается нового сезона, то, по данным центра, валовой сбор пшеницы в России в 2026–2027 годах прогнозируется на уровне 90,8 млн тонн, на 0,3 млн тонн меньше, чем сезоном ранее, но показатель войдет в пятерку лучших результатов.

Наталья Скорлыгина