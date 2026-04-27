Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, сообщает иранское агентство IRNA. 27 апреля у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, стороны обсудят координацию взаимодействия и продвижение совместных программ на региональном и международном уровнях.

26 апреля в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет отправлять представителей американской администрации в Пакистан на переговоры с Ираном.