В кино показали самоцензуру

Зрителей онлайн-кинотеатров начали предупреждать специальными титрами о сокращении хронометража фильмов и сериалов из-за удаления определенных сцен в соответствии с требованиями законодательства РФ. В стримингах заверяют, что маркировкой занимаются правообладатели: сами платформы не вносят изменения в релизы. Эксперты же считают, что такая инициатива только спровоцирует поиск пользователями полных пиратских версий.

В релизах онлайн-кинотеатров появился титр, предупреждающий пользователей о сокращении хронометража, обнаружил “Ъ”. Например, в фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках», размещенном на «Кинопоиске», указывается в сообщении в начале релиза: «В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд». Представитель «Кинопоиска» уточнил, что изменения в фильмы правообладатели вносят самостоятельно, после чего загружают новую версию на онлайн-платформы, где он представлен. «"Кинопоиск" самостоятельно не вносит изменения в контент, а предоставляет доступ пользователю к той версии контента, которая передана правообладателем на сервис». В случае с приведенным фильмом его правообладатель — российская компания, убедился “Ъ”. В Wink, Start и «Кион» отказались от комментариев. Представитель Premier не ответил “Ъ”.

Собеседник “Ъ” в крупном стриминге заверил, что законодательство не требует маркировать сокращение хронометража в фильме, то есть вопрос скорее на стороне правообладателей. «Сами онлайн-кинотеатры "не режут" проекты. Пока это очень неоднозначный вопрос. Если зритель не знает о сокращениях и при этом посмотрел контент и остался доволен, то зачем его специально уведомлять?» — рассуждает он. По мнению собеседника “Ъ”, такая мера будет только провоцировать поиск пиратских полных версий.

Сами онлайн-кинотеатры приступили к самоцензуре контента еще в конце прошлого года (см. “Ъ” от 5 декабря 2025 года). В частности, на это повлиял закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, который вступил в силу с 1 марта. В случае выявления в фильмах подобных нарушений стримингу будет отказано в выдаче прокатного удостоверения для проекта. Решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения будет принимать Минкультуры. Роскомнадзор, в свою очередь, будет направлять владельцам стримингов требование прекратить распространение релиза, оно должно быть реализовано в течение суток. В результате из сериалов и фильмов массово удаляются не только запрещенный контент, но и формально не попадающие ни под какие ограничения сцены, из-за чего нередко рушатся сюжетные линии.

Все это привело к тому, что по итогам прошлого года у некоторых крупнейших экосистем, где онлайн-кинотеатры занимают значимую долю, замедлился рост аудитории: только у «Яндекса» темпы прироста упали с 29% до 21% (см. “Ъ” от 24 апреля). Эксперты отмечали помимо стремления граждан экономить на подписках снижение ценности контента онлайн-кинотеатров, которые сейчас подвергаются цензурным ограничениям.

Появление таких титров — это лишь адаптация игроков к изменчивому законодательству, считает директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. Еще один собеседник “Ъ” из крупных студий кинопроизводства считает, что пока рано говорить о том, как сокращение версий повлияет на аудиторию стримингов: «Мы уже приучили людей к легальному потреблению, поэтому вряд ли площадки из-за сокращения экранного времени сразу зафиксируют отток пользователей в пользу пиратов. На это надо смотреть в перспективе как минимум пяти-шести лет».

Юлия Юрасова