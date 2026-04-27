Фестиваль Башмета, винная ярмарка и матчи «Локомотива»

В Ярославле в период с 27 апреля по 3 мая пройдет винная ярмарка, начнется музыкальный фестиваль Юрия Башмета, состоятся творческая встреча с актрисой Волковского театра Натальей Асанкиной и лекция режиссера о театральных системах, покажут спектакль «Сны Татьяны» по роману Александра Пушкина и выездные матчи «Локомотива» на главной площади города. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Юрий Башмет

Фестивали

С 29 апреля по 3 мая включительно на Советской площади пройдет винная ярмарка. Это будет городской фестиваль с дегустациями, лекциями от виноделов и сомелье, гастрономическими зонами. В частности, гостям ярмарки расскажут про сочетание российских вин с традиционными региональными продуктами. Для детей будет работать анимационная зона.

1 мая откроется XVIII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В этот день в филармонии пройдет гала-концерт к юбилею Вольфганга Моцарта. На сцене выступят камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хоровая капелла «Ярославия», в качестве солистов Павел Милюков (скрипка), Федор Освер (гобой), Арсений Захаров (альт), Андрей Поскробко (скрипка), Михаил Ашуров (скрипка). В программе: Моцарт, Воронов, Шнитке. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 руб.

2 мая в Волковском театре представят совместный проект фестиваля и театра «Мастерская Петра Фоменко» — «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)» по Антону Чехову. В концерте примет участие камерный ансамбль «Солисты Москвы». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

Волковский театр



3 мая в филармонии пройдет «Баховский органный марафон». На сцену выйдет главный органист церкви Мариенкирхе в городе Мюльхаузен Дэнни Вильке. В программе — произведения Баха. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 руб.

Концерты

29 апреля в Ярославской филармонии Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр представит музыкально-литературную композицию «Музыка судеб… Симфония имен Ярославского края» — это музыкальное повествование о судьбах выдающихся ярославцев. В программе: М. Глинка «Камаринская», Г. Свиридов Военный марш из музыки к драме А.С. Пушкина «Метель», П. Чайковский Симфония №1, II часть, Ч. Чаплин «Титина» из кинофильма «Новые времена» и другие. Начало в 13:30, цена билетов — 400 руб.

Спектакли и шоу

27 апреля инклюзивный театр «Наш Балаганчик» представит на основной сцене Волковского театра показ спектакля «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина. Историю взросления и становления двух героев — Руслана и Людмилы — представляют дети-сироты-инвалиды в жанре игрового театра. Посещение постановки бесплатное, но требует регистрации. Начало — в 18:30.

28 апреля в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль «Сны Татьяны» — сцены из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Режиссер — ученица Камы Гинкаса Лидия Хазова — видит действие романа глазами Татьяны, стирая грани между сном и реальностью. В спектакле прозвучит музыка в живом исполнении Алексея Плюснина, зритель увидит анимацию графики Александра Пушкина и оригинальное видео, которое совмещает натурные съемки в разное время года. Начало в 19:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

Фото: Официальный сайт ТЮЗа Спектакль "Семь долгих лет"

29 и 30 апреля в Ярославском ТЮЗе камерный театр покажет спектакль «Семь долгих лет» — инсценировка фронтового дневника актера Юрия Никулина, за плечами которого почти 8 лет службы и две войны — Финская и Великая Отечественная. В ролях Илья Гришин, Павел Камчаткин, Евгений Руссол и другие. Цена билетов — от 1 тыс. руб., начало в 18:30.

3 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет детский спектакль «Жил-был царь». Представление начинают три скомороха, а сама постановка открывает мир русской народной сказки, отличной от советских версий и более поздних изданий. В спектакле участвуют профессиональные артисты, актеры ярославских театров: Андрей Соколов, Илья Колесов и Петр Круговихин. Начало в 12:00, цена билетов — от 700 руб.

Спорт

28 и 30 апреля на Советской площади пройдут трансляции выездных матчей ярославского ХК «Локомотив», который играет в полуфинале Кубка Гагарина с омским «Авангардом». На главный площади города будут установлены трибуны, начало матчей — в 16:30.

Выставки и встречи

В Центральном выставочном зале Ярославского Союза художников открылась выставка «Соловки: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России». Экспозиция выстроена как путь через три самостоятельных пространства, каждое из которых отражает отдельный пласт истории: духовное и культурное наследие монастыря XV – XIX веков, трагические события XX столетия и возрождение Соловков в наше время. Все желающие могут посетить выставку бесплатно. Для посещения необходимо пройти регистрацию.

29 апреля в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится лекция от режиссера Ольги Истоминой «От переживания к представлению и обратно». Лекция прослеживает путь от психологического реализма Станиславского к биомеханике Мейерхольда, фантастическому реализму Вахтангова и глубинной психофизике Михаила Чехова. Начало в 14:00, вход бесплатный, но нужна регистрация.

С 1 мая открываются для посещения памятники архитектуры, которые были закрыты на зимний период для обеспечения сохранности фресковой живописи. Посетить можно будет Спасо-Преображенский собор, церкви Ильи Пророка, Николы Надеина и Богоявления.

Фото: Волковский театр Наталья Асанкина

3 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет творческая встреча с актрисой Волковского театра Натальей Асанкиной «Мой путь: роли сквозь время». Актриса поделится воспоминаниями о своем творческом пути, расскажет о самых ярких и значимых ролях, а также ответит на вопросы зрителей. Начало в 18:00, цена билетов — от 700 руб.

Кино

С 1 мая в Центре имени В.В. Терешковой начнутся показы полнокупольного фильма «Покрышкин. Формула Победы» о летчике Александре Покрышкине. Картина рассказывает о его пути от детской мечты до становления одним из лучших летчиков Великой Отечественной войны. Начало в 19:00, цена — 350 руб.

В кинотеатрах начали показывать историческую драму «Ангелы Ладоги». События фильма разворачиваются в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. В главных ролях Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов и другие.

Также в кинопрокат вышел фильм «Коммерсант» с Александром Петровым, Елизаветой Базыкиной и рэп-исполнителем Хаски. В фильме описываются события 1996 года, происходящие в Москве. У банкира Андрея Рубанова и его друга есть больше миллиона долларов. Видя себя будущей элитой нового государства, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что их втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в общую камеру «Матросской тишины», где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Подготовила Алла Чижова