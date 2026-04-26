Свердловская область впервые за полтора года увеличила свой госдолг

Государственный долг Свердловской области возрос с 76,8 млрд руб. в начале марта до 77,3 млрд руб. в апреле, следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, задолженность Среднего Урала по бюджетным кредитам составляет 65,8 млрд руб., по ценным бумагам — 11,5 млрд руб. В марте по этим показателям регион был должен 65,3 млрд и 11,5 млрд руб. соответственно.

Госдолг Свердловской области непрерывно снижался с сентября 2024 года, перед этим он достиг показателя в 104,7 млрд руб. Средний Урал тогда входил в шестерку российских субъектов по размеру задолженности и являлся лидером среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) в соответствующем рейтинге. На тот момент губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что положительно оценивает динамику госдолга Свердловской области. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать»,— рассказал он в июне 2024 года депутатам областного заксобрания.

Впрочем, к моменту отставки господина Куйвашева в марте 2025 года размер госдолга региона уже составлял 92,6 млрд руб., Средний Урал занимал седьмое место по показателю среди российских субъектов. Новый глава Свердловской области Денис Паслер в апреле прошлого года заверил, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и приступят к ее сокращению. По его словам, реальная задолженность составляла 225 млрд руб.

«Мы заходили с госдолгом 92 млрд руб., плюс 60 млрд руб. концессии, дефицит 46 млрд руб. и мартовское решение по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Итого было 225 млрд руб., которые мы должны были сбалансировать и как-то выскочить. Плюс-минус справились с этой задачей»,— пояснил господин Паслер в ходе представления бюджета Среднего Урала на 2026 год в заксобрании. В октябре 2025-го регион уступил лидерство по объему госдолга среди регионов УрФО Челябинской области, к концу года задолженность Свердловской области снизилась до 77,9 млрд руб.

По данным на начало апреля, Средний Урал занимает 11-е место по размеру задолженности в России, уступая Нижегородской области (224,4 млрд руб.), Москве (208,4 млрд руб.), Московской (174,8 млрд руб.) и Кемеровской областям (133,2 млрд руб.), Краснодарскому краю (116,5 млрд руб.), Новосибирской (116,4 млрд руб.), Челябинской (114,9 млрд руб.) и Архангельской областям (113,8 млрд руб.), Республике Татарстан (98 млрд руб.) и Иркутской области (95,4 млрд руб.). В марте Свердловская область была на 12-й позиции.

Среди регионов УрФО наибольший рост госдолга за несколько месяцев произошел в регионах «тюменской матрешки»: с 31,8 млрд руб. в ноябре до 166,6 млрд руб. в марте. В начале апреля задолженность субъектов составила 160 млрд руб.: в Тюменской области госдолг увеличился с 50,3 млрд до 50,9 млрд руб., в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — с 51,9 млрд до 52 млрд руб., в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) он снизился с 64,3 млрд до 57,3 млрд руб.

Наименьшая задолженность среди регионов УрФО у Курганской области — 11,6 млрд руб.

Василий Алексеев