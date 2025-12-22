Госдолг Свердловской области снизился до 77,9 млрд рублей в декабре

В начале декабря государственный долг Свердловской области опустился с 81,5 млрд до 77,9 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, задолженность Среднего Урала по бюджетным кредитам составляет 65,3 млрд руб., по ценным бумагам — 12,6 млрд руб. В ноябре по этим показателям регион был должен 67,2 млрд и 14,2 млрд руб. соответственно.

В начале 2025 года госдолг Свердловской области составлял 92,6 млрд руб. Средний Урал занимал шестое место по размеру задолженности среди российских субъектов. По данным на декабрь, Свердловская область находится на 11-й позиции по объему госдолга в России, уступая Нижегородской (186,5 млрд руб.) и Московской (178,4 млрд руб.) областям, Москве (164,8 млрд руб.), Кемеровской (112,6 млрд руб.) и Архангельской (109,4 млрд руб.) областям, Краснодарскому краю (100,7 млрд), Новосибирской области (98,8 млрд руб.), Республике Татарстан (96,9 млрд руб.), Челябинской (88,5 млрд руб.) и Иркутской (78,5 млрд руб.) областям.

Глава Свердловской области Денис Паслер в апреле заверил, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и приступят к ее сокращению. По словам губернатора, реальная задолженность региона составляла 225 млрд руб. «Мы заходили с госдолгом 92 млрд руб., плюс 60 млрд руб. концессии, дефицит 46 млрд руб. и мартовское решение по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Итого было 225 млрд руб., которые мы должны были сбалансировать и как-то выскочить. Плюс-минус справились с этой задачей»,— пояснил господин Паслер в ходе представления бюджета Среднего Урала на 2026 год в свердловском заксобрании.

Василий Алексеев