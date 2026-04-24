Надеждин начал подготовку к выборам в Госдуму и Мособлдуму

Политик Борис Надеждин, который выдвигался в президенты от партии «Гражданская инициатива» в 2024 году, намерен участвовать в выборах в Госдуму и Московскую областную думу в сентябре. Об этом он сообщил «Ведомостям».

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Начал работу предвыборный штаб, арендовали офисы в городах, собираем базу сторонников, готовимся к сбору подписей»,— рассказывал господин Надеждин в Telegram-посте 6 апреля. Он отметил, что задача его кампании — «нормализация ситуации в стране».

Борис Надеждин планирует избираться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу № 123. Для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму нужно собрать минимум 14 тыс. подписей, а в Мособлдуму – 8 тыс. подписей. Политик подчеркнул, что главное мероприятие его предвыборной кампании — это сбор подписей. Господин Надеждин заявил, что в случае регистрации его кампания станет «самой интересной в стране».

Опрошенные изданием эксперты считают, что шансы Бориса Надеждина даже на регистрацию на выборах очень невелики. По их словам, политик проводит кампанию в своих интересах, чтобы напомнить о себе и развернуть дискуссию.

Центризбирком отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Решение подтвердил Верховный суд. Как пояснял президент Владимир Путин, политика не допустили до президентских выборов прежде всего из-за «неудовлетворительной работы» во время предвыборной кампании. В 2025 году Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Гражданская инициатива» из-за того, что партия семь лет не участвовала в выборах. В том же году Бориса Надеждина признали банкротом.