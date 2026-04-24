Надеждин начал подготовку к выборам в Госдуму и Мособлдуму

Политик Борис Надеждин, который выдвигался в президенты от партии «Гражданская инициатива» в 2024 году, намерен участвовать в выборах в Госдуму и Московскую областную думу в сентябре. Об этом он сообщил «Ведомостям».

Политик Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Начал работу предвыборный штаб, арендовали офисы в городах, собираем базу сторонников, готовимся к сбору подписей»,— рассказывал господин Надеждин в Telegram-посте 6 апреля. Он отметил, что задача его кампании — «нормализация ситуации в стране».

Борис Надеждин планирует избираться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу № 123. Для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму нужно собрать минимум 14 тыс. подписей, а в Мособлдуму – 8 тыс. подписей. Политик подчеркнул, что главное мероприятие его предвыборной кампании — это сбор подписей. Господин Надеждин заявил, что в случае регистрации его кампания станет «самой интересной в стране».

Опрошенные изданием эксперты считают, что шансы Бориса Надеждина даже на регистрацию на выборах очень невелики. По их словам, политик проводит кампанию в своих интересах, чтобы напомнить о себе и развернуть дискуссию.

Центризбирком отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Решение подтвердил Верховный суд. Как пояснял президент Владимир Путин, политика не допустили до президентских выборов прежде всего из-за «неудовлетворительной работы» во время предвыборной кампании. В 2025 году Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Гражданская инициатива» из-за того, что партия семь лет не участвовала в выборах. В том же году Бориса Надеждина признали банкротом.

В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области экс-владелец Черкизовского рынка и основатель группы АСТ &lt;B>Тельман Исмаилов&lt;/B> &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2883494&quot;>стал&lt;/A> первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes (его состояние оценивалось в $600 млн). Позже сразу десять кредиторов предъявили требования к господину Исмаилову на &lt;B>140 млрд руб. &lt;/B>В частности, бизнесмен должен 3,3 млрд руб. и $286 млн банку ВТБ. Российские власти объявили бизнесмена в международный розыск. &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/5079512&quot;>Обвиняется&lt;/A> в двойном убийстве, похищении человека и преднамеренном банкротстве

В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области экс-владелец Черкизовского рынка и основатель группы АСТ Тельман Исмаилов стал первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes (его состояние оценивалось в $600 млн). Позже сразу десять кредиторов предъявили требования к господину Исмаилову на 140 млрд руб. В частности, бизнесмен должен 3,3 млрд руб. и $286 млн банку ВТБ. Российские власти объявили бизнесмена в международный розыск. Обвиняется в двойном убийстве, похищении человека и преднамеренном банкротстве

В июле 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/3049522&quot;>признал&lt;/A> банкротом председателя совета директоров банкротящейся компании JFC и по совместительству гендиректора Новосибирского театра оперы и балета &lt;B>Владимира Кехмана. &lt;/B>Заявление подал Сбербанк на основании неуплаты долга &lt;B>4,3 млрд руб.&lt;/B> Позже суд включил в реестр требования в размере 9 млрд руб. и признал обоснованными требования 11 млрд руб., которые бизнесмен должен Банку Москвы. В июле 2025-го господину Кехману &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/7873835&quot;>предъявили&lt;/A> обвинение в растрате, по данным СМИ, его задолженность по кредитным платежам составляет &lt;B>17,8 млрд руб.&lt;/B>

В июле 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом председателя совета директоров банкротящейся компании JFC и по совместительству гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Заявление подал Сбербанк на основании неуплаты долга 4,3 млрд руб. Позже суд включил в реестр требования в размере 9 млрд руб. и признал обоснованными требования 11 млрд руб., которые бизнесмен должен Банку Москвы. В июле 2025-го господину Кехману предъявили обвинение в растрате, по данным СМИ, его задолженность по кредитным платежам составляет 17,8 млрд руб.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Волгоградской области &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2868060&quot;>начал&lt;/A> процедуру банкротства в отношении лидера региональных справороссов, депутата Госдумы &lt;B>Олега Михеева.&lt;/B> С иском в областной арбитраж обратилось ООО «Зарина» с требованиями на 175 млн руб., общая сумма кредиторской задолженности депутата, по данным суда, составила &lt;B>9,6 млрд руб. &lt;/B>Господин Михеев неоднократно становился фигурантом различных уголовных дел. В 2017 году он &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/gallery/3282222&quot;>был объявлен&lt;/A> в федеральный розыск

В декабре 2015 года Арбитражный суд Волгоградской области начал процедуру банкротства в отношении лидера региональных справороссов, депутата Госдумы Олега Михеева. С иском в областной арбитраж обратилось ООО «Зарина» с требованиями на 175 млн руб., общая сумма кредиторской задолженности депутата, по данным суда, составила 9,6 млрд руб. Господин Михеев неоднократно становился фигурантом различных уголовных дел. В 2017 году он был объявлен в федеральный розыск

В декабре 2015 года бывший владелец банка ВЕФК, экс-глава совета директоров Инкасбанка &lt;B>Александр Гительсон,&lt;/B> находясь в местах лишения свободы за «хищение средств правительства Ленинградской области», &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2887921&quot;>обратился&lt;/A> в суд с заявлением о признании собственного банкротства. Параллельно АСВ требовало взыскать с господина Гительсона &lt;B>5 млрд руб.&lt;/B> в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по долгам Инкасбанка. Процедуру реализации имущества Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2974525&quot;>ввел&lt;/A> в апреле 2016-го

В декабре 2015 года бывший владелец банка ВЕФК, экс-глава совета директоров Инкасбанка Александр Гительсон, находясь в местах лишения свободы за «хищение средств правительства Ленинградской области», обратился в суд с заявлением о признании собственного банкротства. Параллельно АСВ требовало взыскать с господина Гительсона 5 млрд руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по долгам Инкасбанка. Процедуру реализации имущества Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в апреле 2016-го

В октябре 2015 года заявление о банкротстве основателя российского импортера алкогольных напитков «Русьимпорт» &lt;B>Александра Мамедова&lt;/B> &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2825762&quot;>подал&lt;/A> КБ «Банк торгового финансирования» (долг перед ним 5,8 млн руб.). Тогда же поступило заявление от Сбербанка, которому господин Мамедов задолжал 245,4 млн руб. Позже аналогичное заявление подал и Альфа-банк (186 млн руб.). Общая сумма требований всех кредиторов составила &lt;B>3 млрд руб.&lt;/B> 20 ноября того же года суд ввел в отношении Мамедова процедуру реструктуризации долгов

В октябре 2015 года заявление о банкротстве основателя российского импортера алкогольных напитков «Русьимпорт» Александра Мамедова подал КБ «Банк торгового финансирования» (долг перед ним 5,8 млн руб.). Тогда же поступило заявление от Сбербанка, которому господин Мамедов задолжал 245,4 млн руб. Позже аналогичное заявление подал и Альфа-банк (186 млн руб.). Общая сумма требований всех кредиторов составила 3 млрд руб. 20 ноября того же года суд ввел в отношении Мамедова процедуру реструктуризации долгов

В феврале 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2851954&quot;>процедуру банкротства&lt;/A> в отношении экс-гендиректора ТМК (подрядчика строительства космодрома Восточный) &lt;B>Виктора Гребнева.&lt;/B> Сумма его задолженности перед банком составила &lt;B>834,9 млн руб.&lt;/B> В 2019 году его &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/4190862&quot;>приговорили&lt;/A> к пяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство собственного предприятия и растрату на сумму свыше 400 млн руб.

В феврале 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал процедуру банкротства в отношении экс-гендиректора ТМК (подрядчика строительства космодрома Восточный) Виктора Гребнева. Сумма его задолженности перед банком составила 834,9 млн руб. В 2019 году его приговорили к пяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство собственного предприятия и растрату на сумму свыше 400 млн руб.

В октябре 2015 года банк «Зенит» &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2825762&quot;>обратился&lt;/A> в суды Москвы и Алтайского края с требованием о банкротстве экс-сенатора, бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и отца певицы Алсу &lt;B>Ралифа Сафина&lt;/B> (на фото) и его сыновей &lt;B>Марата&lt;/B> и &lt;B>Руслана&lt;/B> из-за долга в размере &lt;B>215 млн руб.&lt;/B> Позже все трое заключили с банком мировые соглашения, однако уже в январе 2016-го Промсвязьбанк подал заявление о признании банкротом Руслана Сафина. В итоге банкротом его признали в 2023-м. По данным СМИ, бизнесмен, которому принадлежат 20% московского ООО «АНсистемс», задолжал &lt;B>161 млн руб.&lt;/B> Банку Казани

В октябре 2015 года банк «Зенит» обратился в суды Москвы и Алтайского края с требованием о банкротстве экс-сенатора, бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и отца певицы Алсу Ралифа Сафина (на фото) и его сыновей Марата и Руслана из-за долга в размере 215 млн руб. Позже все трое заключили с банком мировые соглашения, однако уже в январе 2016-го Промсвязьбанк подал заявление о признании банкротом Руслана Сафина. В итоге банкротом его признали в 2023-м. По данным СМИ, бизнесмен, которому принадлежат 20% московского ООО «АНсистемс», задолжал 161 млн руб. Банку Казани

В июле 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом депутата заксобрания той же области от «Единой России» &lt;B>Илью Гаффнера,&lt;/B> который &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2651473&quot;>прославился&lt;/A> своим советом россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. Заявление поступило от Россельхозбанка, долги перед которым на &lt;B>159,9 млн руб.&lt;/B> суд включил в реестр кредиторов. В 2019-м господин Гаффнер стал самым бедным среди депутатов регионального парламента, &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/4441604&quot;>заработав&lt;/A> 4 коп

В июле 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом депутата заксобрания той же области от «Единой России» Илью Гаффнера, который прославился своим советом россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. Заявление поступило от Россельхозбанка, долги перед которым на 159,9 млн руб. суд включил в реестр кредиторов. В 2019-м господин Гаффнер стал самым бедным среди депутатов регионального парламента, заработав 4 коп

В ноябре 2015 года Арбитражный суд Свердловской области &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/2862553&quot;>признал&lt;/A> банкротом депутата законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» &lt;B>Геннадия Ушакова.&lt;/B> Заявление подал некий Степан Лобанов с требованиями &lt;B>1,5 млн руб.&lt;/B> Кредиторами господина Ушакова также выступали ВТБ (&lt;B>249,1 млн руб.&lt;/B>), ООО «Гражданстрой» (&lt;B>181,3 млн руб.&lt;/B>) и другие. Он был первым в РФ парламентарием, признанным банкротом. В апреле 2025 года приговорен к четырем годам колонии строгого режима за дачу взятки

В ноябре 2015 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом депутата законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова. Заявление подал некий Степан Лобанов с требованиями 1,5 млн руб. Кредиторами господина Ушакова также выступали ВТБ (249,1 млн руб.), ООО «Гражданстрой» (181,3 млн руб.) и другие. Он был первым в РФ парламентарием, признанным банкротом. В апреле 2025 года приговорен к четырем годам колонии строгого режима за дачу взятки

В январе 2021 года один из бывших владельцев Банка ПСБ &lt;B>Дмитрий Ананьев&lt;/B> (на фото слева) был признан банкротом по иску зерновой компании «Настюша». Позже в реестр кредиторов был включен ПСБ, сумма долга составила &lt;B>89,7 млрд руб.&lt;/B> В 2024-м банкротом признали второго экс-совладельца ПСБ &lt;B>Алексея Ананьева&lt;/B> (справа). Требования в размере &lt;B>91,2 млрд руб.&lt;/B> предъявлял все тот же ПСБ. Еще в 2017-м братья были &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/3534667&quot;>обвинены&lt;/A> в хищениях, позже против них были возбуждены новые уголовные дела. Объявлены в международный розыск, заочно &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/4088390&quot;>арестованы&lt;/A> в 2019 году

В январе 2021 года один из бывших владельцев Банка ПСБ Дмитрий Ананьев (на фото слева) был признан банкротом по иску зерновой компании «Настюша». Позже в реестр кредиторов был включен ПСБ, сумма долга составила 89,7 млрд руб. В 2024-м банкротом признали второго экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева (справа). Требования в размере 91,2 млрд руб. предъявлял все тот же ПСБ. Еще в 2017-м братья были обвинены в хищениях, позже против них были возбуждены новые уголовные дела. Объявлены в международный розыск, заочно арестованы в 2019 году

В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/7624285&quot;>признал&lt;/A> банкротом политика и экс-кандидата в президенты РФ &lt;B>Бориса Надеждина.&lt;/B> Заявление подал Росэнергобанк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма долга составила &lt;B>77,4 млн руб.&lt;/B> Росэнергобанк &lt;A HREF=&quot;https://www.kommersant.ru/doc/7166199&quot;>выдал&lt;/A> политику кредит, который после отзыва в апреле 2017 года у организации лицензии перешел к АСВ

В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом политика и экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Заявление подал Росэнергобанк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма долга составила 77,4 млн руб. Росэнергобанк выдал политику кредит, который после отзыва в апреле 2017 года у организации лицензии перешел к АСВ

В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области экс-владелец Черкизовского рынка и основатель группы АСТ Тельман Исмаилов стал первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes (его состояние оценивалось в $600 млн). Позже сразу десять кредиторов предъявили требования к господину Исмаилову на 140 млрд руб. В частности, бизнесмен должен 3,3 млрд руб. и $286 млн банку ВТБ. Российские власти объявили бизнесмена в международный розыск. Обвиняется в двойном убийстве, похищении человека и преднамеренном банкротстве

В июле 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом председателя совета директоров банкротящейся компании JFC и по совместительству гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Заявление подал Сбербанк на основании неуплаты долга 4,3 млрд руб. Позже суд включил в реестр требования в размере 9 млрд руб. и признал обоснованными требования 11 млрд руб., которые бизнесмен должен Банку Москвы. В июле 2025-го господину Кехману предъявили обвинение в растрате, по данным СМИ, его задолженность по кредитным платежам составляет 17,8 млрд руб.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Волгоградской области начал процедуру банкротства в отношении лидера региональных справороссов, депутата Госдумы Олега Михеева. С иском в областной арбитраж обратилось ООО «Зарина» с требованиями на 175 млн руб., общая сумма кредиторской задолженности депутата, по данным суда, составила 9,6 млрд руб. Господин Михеев неоднократно становился фигурантом различных уголовных дел. В 2017 году он был объявлен в федеральный розыск

В декабре 2015 года бывший владелец банка ВЕФК, экс-глава совета директоров Инкасбанка Александр Гительсон, находясь в местах лишения свободы за «хищение средств правительства Ленинградской области», обратился в суд с заявлением о признании собственного банкротства. Параллельно АСВ требовало взыскать с господина Гительсона 5 млрд руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по долгам Инкасбанка. Процедуру реализации имущества Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в апреле 2016-го

В октябре 2015 года заявление о банкротстве основателя российского импортера алкогольных напитков «Русьимпорт» Александра Мамедова подал КБ «Банк торгового финансирования» (долг перед ним 5,8 млн руб.). Тогда же поступило заявление от Сбербанка, которому господин Мамедов задолжал 245,4 млн руб. Позже аналогичное заявление подал и Альфа-банк (186 млн руб.). Общая сумма требований всех кредиторов составила 3 млрд руб. 20 ноября того же года суд ввел в отношении Мамедова процедуру реструктуризации долгов

В феврале 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал процедуру банкротства в отношении экс-гендиректора ТМК (подрядчика строительства космодрома Восточный) Виктора Гребнева. Сумма его задолженности перед банком составила 834,9 млн руб. В 2019 году его приговорили к пяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство собственного предприятия и растрату на сумму свыше 400 млн руб.

В октябре 2015 года банк «Зенит» обратился в суды Москвы и Алтайского края с требованием о банкротстве экс-сенатора, бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и отца певицы Алсу Ралифа Сафина (на фото) и его сыновей Марата и Руслана из-за долга в размере 215 млн руб. Позже все трое заключили с банком мировые соглашения, однако уже в январе 2016-го Промсвязьбанк подал заявление о признании банкротом Руслана Сафина. В итоге банкротом его признали в 2023-м. По данным СМИ, бизнесмен, которому принадлежат 20% московского ООО «АНсистемс», задолжал 161 млн руб. Банку Казани

В июле 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом депутата заксобрания той же области от «Единой России» Илью Гаффнера, который прославился своим советом россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. Заявление поступило от Россельхозбанка, долги перед которым на 159,9 млн руб. суд включил в реестр кредиторов. В 2019-м господин Гаффнер стал самым бедным среди депутатов регионального парламента, заработав 4 коп

В ноябре 2015 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом депутата законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова. Заявление подал некий Степан Лобанов с требованиями 1,5 млн руб. Кредиторами господина Ушакова также выступали ВТБ (249,1 млн руб.), ООО «Гражданстрой» (181,3 млн руб.) и другие. Он был первым в РФ парламентарием, признанным банкротом. В апреле 2025 года приговорен к четырем годам колонии строгого режима за дачу взятки

В январе 2021 года один из бывших владельцев Банка ПСБ Дмитрий Ананьев (на фото слева) был признан банкротом по иску зерновой компании «Настюша». Позже в реестр кредиторов был включен ПСБ, сумма долга составила 89,7 млрд руб. В 2024-м банкротом признали второго экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева (справа). Требования в размере 91,2 млрд руб. предъявлял все тот же ПСБ. Еще в 2017-м братья были обвинены в хищениях, позже против них были возбуждены новые уголовные дела. Объявлены в международный розыск, заочно арестованы в 2019 году

В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом политика и экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Заявление подал Росэнергобанк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма долга составила 77,4 млн руб. Росэнергобанк выдал политику кредит, который после отзыва в апреле 2017 года у организации лицензии перешел к АСВ

