Главные новости за 23 апреля. Ростов-на-Дону и область

Обломки БПЛА повредили эстакаду на предприятии в Каменском районе. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, информация о пострадавших не поступала.

Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак не признал вину. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил в силе решение Останкинского районного суда об изъятии в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и Андрея Марченко.

В Таганроге утвердили новую редакцию Устава города. Изменения затрагивают ключевые аспекты деятельности органов местного самоуправления. В частности, в новой редакции пересмотрен порядок избрания главы города.

Три донских бизнесмена попали в рейтинг «155 миллиардеров России» журнала Forbes. Основатель Agrocom Group Иван Саввиди и семья находятся на 88 месте, генеральный директор группы «Астон» Вадим Викулов — на 100, а председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников — на 154.

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ростовской компании «Родные поля» в иске к таможенным органам. Экспортер обязан выплатить ростовской и новосибирской таможням 444,6 млн руб. в качестве доначисленной пошлины и пеней.

В бюджет Ростовской области к апрелю этого года поступило 40 млн руб. туристического налога.

Муниципального депутата из Санкт-Петербурга Михаила Матюшина сняли с поезда на территории Ростова-на-Дону. По предварительным данным, мужчина следовал в Адлер. В пути он распивал спиртные напитки вместе с соседями по купе. После жалоб проводник сделал пассажирам замечание, но ситуация не изменилась.

Новое приемное отделение БСМП в Ростове-на-Дону планируется сдать в первой половине 2026 года.