Экс-начальник МВД Ростова Сергей Шпак не признал вину

Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак не признал вину. Об этом сообщил ТАСС из зала заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону.

«Вину не признаю»,— сказал Шпак, отвечая на вопрос о признании вины после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Сергея Шпака обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году он полицейский получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за содействие коммерческой организации. Также следствие считает, что с 2019 по 2023 год господин Шпак и его подчиненный Сергей Егоркин мошенническим путем присвоили более 292 тыс. руб., которые должны были быть выплачены в виде зарплаты за дни отсутствия на работе.

На предыдущем заседании подсудимые заявили, что намерены подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в зону СВО.

