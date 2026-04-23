Обломки БПЛА повредили эстакаду на предприятии в Каменском районе

Утром 23 апреля в небе над Каменским районом отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обломки БПЛА повредили эстакаду на территории коммерческого объекта. Информация о пострадавших не поступала. Будет уточняться.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 23 апреля дроны были сбиты в семи районах области: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском. Все цели ликвидированы.

Мария Хоперская