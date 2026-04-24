В Крыму более 2,2 тысячи средств размещения прошли обязательную самооценку

В Крыму более 2,2 тыс. средств размещения прошли обязательную самооценку к 1 февраля 2026 года. Информация об этих объектах внесена в Единый реестр классификации в сфере туристской индустрии, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве курортов и туризма республики.

Согласно данным Росаккредитации, Крым занимает первое место среди регионов, где число средств размещения превышает 1 тыс., по доле объектов, включенных в единый реестр. Лидерами по количеству гостевых домов, завершивших самооценку, стали Ялта, Алушта и Феодосия. Крымские гостевые дома должны были пройти процедуру до 1 января 2026 года, чтобы работать легально.

В курортном сезоне 2026 года на полуострове планируется работа 1112 средств размещения. В их числе 98 санаториев и более 1,3 тыс. гостевых домов. Также ожидается, что количество пляжей увеличится до 360.

В 2025 году в Крыму модернизировали 39 объектов размещения, а также ввели в эксплуатацию девять новых гостиничных объектов на 168 номеров. Всего в регионе работал 351 пляж — на 20 больше, чем годом ранее. По сравнению с 2015 годом количество оборудованных пляжей увеличилось на 100.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что осенью 2025 года в единый федеральный реестр были включены более 1,1 тыс. объектов размещения, из которых 133 — гостевые дома. Легализация отелей началась с 1 сентября 2025 года. По сравнению с концом сентября число зарегистрированных гостевых домов увеличилось в 2,6 раза.

