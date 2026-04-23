Главные новости за 23 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В ночь на 23 апреля над Воронежской областью уничтожили и подавили 24 беспилотника. Пострадавших нет, однако в одном из муниципалитетов обломками повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля. Опасность атаки БПЛА была объявлена накануне вечером и действовала почти 12 часов.

Экс-начальник ГУ МВД по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин назначен новым представителем губернатора в облдуме. Глава региона Александр Гусев отметил, что его новый представитель «хорошо известен профессиональному сообществу и обладает высоким авторитетом».

Четвертый этап благоустройства набережной Северского Донца и Центрального пляжа в Белгороде выполнит местный подрядчик ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян за 798,4 млн руб. Компания, уже завершившая досрочно третий этап работ, построит павильоны, включая специализированный для закаливания с красноречивым названием «Моржи-берега», обустроит футбольное поле, освещенную парковку и озеленит территорию.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев решил выдвигаться в новый созыв парламента от родной для него Курской области. Губернатор Александр Хинштейн назвал это отличной новостью, напомнив, что благодаря поправкам господина Пискарева регион получил 2,1 млрд руб.

ФАС признала обоснованной жалобу московского ООО «Лидер» на конкурс по нанесению дорожной разметки в Липецкой области на 181,1 млн руб. Заявитель указал, что заказчик не прописал четко, какой именно опыт принимается во внимание. Антимонопольная служба согласилась с доводом, но заключила, что нарушение не повлияло на итоги — все участники по собственной инициативе представили нужные договоры.

В Орловской области до конца года планируют выпустить около 10 тыс. мотоциклов «Орел», а в перспективе — до 30 тыс. штук в год, сообщил губернатор Андрей Клычков. Производство налажено в частном технопарке компании «Три точки технологии», пока речь идет о крупноузловой сборке, но в будущем обещают постепенную локализацию.

Тамбов вошел в число 16 городов, подавших заявки на участие в конкурсе «Культурная столица 2028 года». Среди черноземных городов в конкурсе также участвует Липецк. Победителя определят по итогам трех этапов с учетом экспертной оценки и народного голосования.

Ульяна Ларионова