Дом и два автомобиля пострадали при атаке 24 БПЛА на Воронежскую область

В ночь на 23 апреля дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 24 беспилотника над одним городом и восемью районами Воронежской области. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов были повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне вечером около 21:10. По информации канала Александра Гусева, сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников прозвучали в Борисоглебске, Россошанском, Острогожском, Бутурлиновском и Лискинском районах. Отбой опасности объявили сегодня утром около 8:30.

Всего за ночь, по данным Министерства обороны, на территории РФ перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Ъ-Черноземье» писал, что вчера, 22 апреля, в Белгороде в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. В момент атаки двое рабочих находились на крыше коммерческого здания, где устраняли повреждения от удара БПЛА, нанесенного 17 апреля.

Денис Данилов