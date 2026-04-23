ФАС согласилась с жалобой на торги по нанесению разметки в Липецкой области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало обоснованной жалобу московского ООО «Лидер» Расула Данчарова на конкурс по нанесению разметки на автомобильных дорогах в регионе. Начальная цена контракта составляла 181,1 млн руб. Решение опубликовано на портале госзакупок.

Поводом для обращения компании в УФАС стали действия заказчика «Дорожное агентство Липецкой области». Заявитель указал, что порядок оценки квалификации не содержал требования о том, что принимаются исключительно договоры на дорожные работы, а именно ремонт, содержание, строительство и реконструкцию магистралей. Отсутствие информации в документации лишает участников закупки возможности понять, какой именно опыт заказчик примет во внимание. Антимонопольная служба согласилась с доводом «Лидера». Вместе с тем комиссия установила, что допущенное нарушение не повлияло на итоги закупки. Все участники конкурса, включая победителя, по собственной инициативе представили договоры на выполнение профильных дорожных работ. В связи с этим УФАС заключило, что неточность формулировок не привела к необоснованному отклонению или допуску заявок. Таким образом, проведение торгов признано правомерным.

По итогам конкурса победителем признан участник, предложивший цену контракта 144,9 млн рублей. Сведений о заключении с ним контракта пока нет. Компания-победитель обошла шесть конкурентов с ценовыми предложениями от 147,4 млн до 179,3 млн руб. Еще одна заявка, поданная по начальной цене, была впоследствии отозвана. Сведения о наименованиях участников в открытом доступе отсутствуют.

Согласно документации, подрядчик до 5 августа должен нанести горизонтальную дорожную разметку с применением термопластика и холодного пластика на 23 автомобильных дорогах Липецкой области. Общая протяженность участков производства работ составляет 453,7 км.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Курской области признало необоснованной жалобу «Лидера» на конкурс по реконструкции тепловой сети в селе Дичня с начальной ценой 254,7 млн руб.

Кабира Гасанова