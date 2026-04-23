На праймериз от Курской области выдвинется глава комитета безопасности Госдумы

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Василий Пискарев решил выдвинуться в новый созыв парламента от родной для него Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн напомнил, что работал в Госдуме вместе с Василием Пискаревым, который родился в Касторенском районе Курской области. «Депутат Госдумы — это не только законодатель. Это — в парламенте рупор проблем и забот людей. Это — лоббист региона, отстаивающий интересы своей территории на федеральном уровне. И здесь огромный опыт и авторитет Василия Ивановича могут быть очень полезны для Курской области и курян», — рассказал господин Хинштейн в Max. Он напомнил, что благодаря поправкам господина Пискарева в федеральный бюджет Курская область получила 2,1 млрд руб.

Господин Пискарев подаст документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму от «Единой России». Пока в списке участников праймериз восемь человек. Среди них нет действующих депутатов от региона Екатерины Харченко, Ольги Германовой и Ивана Солодовникова.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в местных органах власти считают, что фаворитом на праймериз помимо Пискарева может стать депутат облдумы Алексей Золотарев.

