ЕС ввел санкции против Вайлдберриз-банка, «Русского Стандарта» и «Почта Банка»
Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций Вайлдберриз-банк, входящий в Wildberries & Russ (РВБ). Это следует из публикации в журнале ЕС. Вайлдберриз-банк продолжает работу в штатном режиме, так как всегда был ориентирован на работу внутри России, сказали «Ъ» в организации.
«Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет. Клиенты, как физические, так и юридические лица, могут беспрепятственно осуществлять все операции»,— отметили в Вайлдберриз-банке.
Всего ЕС ввел ограничения в отношении 20 российских банков, среди них:
- банк «Авангард»;
- «Почта Банк»;
- банк «Русский Стандарт»;
- «Фора-банк»;
- «СДМ-Банк»;
- банк «Аверс».
Европейский совет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Список включает порты Мурманск и Туапсе, а также нефтяной терминал порта Каримун в Индонезии, запрет операций с криптовалютой RUBx и другие меры.