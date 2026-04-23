ЕС ввел санкции против Вайлдберриз-банка, «Русского Стандарта» и «Почта Банка»

Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций Вайлдберриз-банк, входящий в Wildberries & Russ (РВБ). Это следует из публикации в журнале ЕС. Вайлдберриз-банк продолжает работу в штатном режиме, так как всегда был ориентирован на работу внутри России, сказали «Ъ» в организации.

«Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет. Клиенты, как физические, так и юридические лица, могут беспрепятственно осуществлять все операции»,— отметили в Вайлдберриз-банке.

Всего ЕС ввел ограничения в отношении 20 российских банков, среди них:

банк «Авангард»;

«Почта Банк»;

банк «Русский Стандарт»;

«Фора-банк»;

«СДМ-Банк»;

банк «Аверс».

Европейский совет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Список включает порты Мурманск и Туапсе, а также нефтяной терминал порта Каримун в Индонезии, запрет операций с криптовалютой RUBx и другие меры.