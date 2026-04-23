ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России

Европейский совет официально одобрил 20-й пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщил председатель совета Антониу Кошта.

«Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям»,— заявил господин Кошта в X. Послы ЕС одобрили выделение кредита и новые санкции накануне — после того, как Венгрия сняла ранее наложенное вето.

В 20-й пакет санкций включили запрет на морские перевозки российской нефти, ограничения против 46 танкеров, ограничения криптовалютных трансакций с Россией. Под запрет также попали операции с еще 20 российскими банками. Санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и на более 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ.