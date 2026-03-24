Налоговики хотят обанкротить еще одну воронежскую структуру холдинга CBS

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление региональной межрайонной инспекции ФНС № 15 о признании банкротом структуры ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс коммодитиз карго». Сумма требований налоговиков не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд оставил иск без движения, поскольку к нему не были приложены документы, которые бы доказывали наличие у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы на банкротство. Нарушения предложено устранить до 20 апреля. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, в отношении «Сибиэс коммодитиз карго» введено пять исполнительных производств на общую сумму 378 млн руб. Остаток задолженности составляет 189 млн руб. Также, по данным на 10 ноября 2025 года, у компании имелись долги по налогам, сборам и штрафам на 2,2 млн руб.

ООО «Сибиэс коммодитиз карго» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году для вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Владеет компанией Илья Чурин. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой, чистый убыток составил 25 млн руб. Управляет фирмой — индивидуальный предприниматель Олег Мамедов.

В конце прошлого года суд обанкротил основное юрлицо ГК CBS в Воронеже из-за долга в 157 млн руб. Поводом стало заявление Сбербанка, поданное в октябре 2025-го. В банке «Ъ-Черноземье» поясняли, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности».

В 2025 году воронежский арбитраж также признал банкротами еще два юрлица ГК. Первым обанкротилось ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. В банкротстве участвуют три кредитора: Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб.

В начале декабря по иску Сбербанка несостоятельным было признано ООО «Сибиэс апстрим». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Затем суд признал долги структуры CBS перед Сбербанком, Металлургическим инвестиционным банком и банком «Россия» на почти 2 млрд руб. В начале марта в реестр требований кредиторов была включена еще одна задолженность перед Сбербанком — на 449 млн руб.

Егор Якимов