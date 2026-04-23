«Большая книга» объяснила позднее появление Симоньян в лонг-листе премии

Директор литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская объяснила «крайне неприятной ошибкой» позднее включение произведения Маргариты Симоньян в длинный список претендентов. По словам госпожи Восковской, при подготовке материалов часть данных из таблицы Excel «по невниманию была неверно перенесена». В итоге в список попали не 30 произведений в номинации «Художественная проза», а 29, но ошибку обнаружили только после вечерней пресс-конференции, отметила директор.

«Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты... Приношу свои глубокие извинения экспертам премии, авторам, номинаторам, журналистам и литературному сообществу»,— прокомментировала госпожа Восковская.

Как и в прошлом году, «Большая книга» будет присуждаться в двух номинациях. На соискание премии в этом году было номинировано 465 произведений, в лонг-лист вошли 40: 10 в номинации «Нон-фикшн» и 30 — «Художественная проза». Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» выдвинута на премию во второй категории.

Короткий список премии объявят 3 июня. В 2025 году лауреатами «Большой книги» стали роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской.

