ГК «ЕКС» банкротит батайскую компанию из-за долга в 20,5 млн рублей

АО «Группа компаний «ЕКС» обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать банкротом батайское ООО «НИК». Поводом является наличие у предприятия задолженности более 20,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Иск принят к рассмотрению. Как уточняется в определении, заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено 29 июня.

По данным kartoteka.ru, АО «ГК «ЕКС» зарегистрировано в Ярославской области в 1994 году. Компания специализируется на жилищном строительстве. Генеральным директором и бенефициаром компании является Алексей Власов. В 2023 году выручка компании составила 111,6 млрд руб., а чистая прибыль — 3,4 млрд руб. В 2025 году фирма заключила с правительством Ростовской области контракт на 22,3 млрд руб. на реконструкцию больницы скорой помощи в Таганроге стоимостью 22,3 млрд руб.

Батайское ООО «НИК» образовано в 2020 году. В качестве основного вида деятельности указана «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса». В 2023 году выручка компании составила 7,8 млн руб., а чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Наталья Шинкарева