В Сочи ожидаются сильные дожди в предгорьях 22 апреля

В Сочи в утренние и дневные часы 22 апреля ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах города пройдут кратковременные дожди, при этом наиболее интенсивные осадки прогнозируются в предгорной части курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации Сочи, местами в предгорьях ожидаются сильные дожди. В горах на высотах от 1500 метров сохраняется лавинная опасность. Жителям и гостям города рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры предосторожности.

В связи с прогнозом неблагоприятной погоды все городские службы переведены в усиленный режим работы. Ситуация находится под контролем оперативного штаба.

Отмечается, что погодные изменения затрагивают и территорию Краснодарского края в целом. В регионе 22 апреля ожидаются сильные осадки, особенно в предгорных и прибрежных районах Черного моря. В отдельных местах возможен подъем уровня рек.

По данным синоптиков, на фоне циклона в регионе сохраняется неустойчивая погода. В течение суток прогнозируются колебания температуры воздуха и усиление ветра. В ночные часы возможно понижение температуры до низких положительных значений, в горных районах не исключены заморозки.

В последующие дни погодные условия останутся нестабильными, с сохранением вероятности дождей и пониженных температурных значений в ночное время.

А предстоящим летом на юге России, включая Краснодарский край, ожидается сочетание жары и засух с опасными погодными явлениями, такими как шквалы и смерчи. По данным климатологов, в июне в Краснодаре и Сочи температура воздуха составит около +26–28 градусов, а море прогреется до +22–23 градусов, пишет «РИА Новости». Специалисты отмечают, что климат становится более нестабильным: усиливаются резкие перепады температур и возрастает интенсивность штормов. В этих условиях аграриям рекомендуется корректировать графики полива, сроки посева и структуру посевных площадей. Южным регионам следует быть готовыми к засушливым периодам, тогда как в центральной части страны сохраняются риски подтоплений.

Мария Удовик