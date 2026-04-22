Главные новости к утру 22 апреля

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА. Из под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. «Нас попросили отложить наше нападение на Иран до тех пор, пока не появятся их лидеры и представители с единым предложением»,— написал американский президент в Truth Social.

Иран не обращался с просьбой к США о продлении режима прекращения огня. По информации иранского гостелевидения Иран не признает действие американской стороны и оставляет за собой право «действовать в соответствии со своими национальными интересами».

Мобильная операционная система AQOS производителя электроники «Аквариус» включена в реестр Минцифры. Она исключает сервисы Google для защиты конфиденциальности пользователей и выполнена на ядре Linux, хотя ранее планировалась ее разработка на базе ОС Android.

В 2026 году хакеры серьезно усложнили атаки на финансовый сектор, о чем свидетельствует рост разнообразия используемых инструментов. Главной атакующей линией остается использование фишинга и социальной инженерии.

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца женщину по обвинению в массовом ДТП в центре столицы, из-за которого погибли два человека.

Минфин США обновил санкционные списки в отношении Ирана. Подразделение ведомства по контролю за иностранными активами добавило в перечень 14 новых позиций. Под ограничения попали физические лица и организации из Ирана, Турции и ОАЭ.