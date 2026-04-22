Tasnim: Иран не просил США продлевать режим прекращения огня

Иран не обращался с просьбой к США о продлении режима прекращения огня, сообщает агентство Tasnim. По информации иранского гостелевидения (IRIB) Иран не признает действие американской стороны.

«Тегеран не признает объявленное Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами»,— указано в сообщении IRIB.

В публикации Tasnim указано, что Тегеран воспринимает действие Вашингтона либо как поражение США, либо как обман для следующего нападения на Иран.

Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока продолжается морская блокада со стороны Соединенных Штатов, передает Tasnim. «Если потребуется, он (Иран. — “Ъ”) прорвет блокаду силой»,— указано в сообщении.

Вечером 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до завершения переговоров. Он отметил, что об этом его попросили представители Пакистана.