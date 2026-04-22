«Аквариус» поставил на Linux

Мобильная операционная система AQOS производителя электроники «Аквариус» включена в реестр Минцифры. Она исключает сервисы Google для защиты конфиденциальности пользователей и выполнена на ядре Linux, хотя ранее планировалась ее разработка на базе ОС Android. Компания планирует интегрировать систему на свои устройства, при этом участники рынка оценивают спрос на российские мобильные системы как невысокий.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры пополнился мобильной операционной системой (ОС) AQOS разработчика «Аквариус», следует из протокола заседания Экспертного совета по программному обеспечению на сайте министерства. Компания подала заявку в конце января 2026 года и получила одобрение 17 апреля.

ОС представляет собой «совокупность модифицированного ядра Linux и работающих поверх него программ», говорится в описании ее функциональных характеристик. «Система исключает сервисы Google для сохранения конфиденциальности данных»,— сказано на сайте проекта. Пользователям доступны установка приложений через фирменный магазин разработчика AQ Store, RuStore, а также загрузка APK-файлов. При этом, как уточнили в «Аквариусе», платформа сохраняет совместимость с широким кругом «привычных приложений». Для обеспечения совместимости с Android-функциями предлагается использование открытого пакета microG (дополнение, которое позволяет использовать сервисы Google). Ранее “Ъ” писал о разработке компанией мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) (см. “Ъ” от 12 февраля 2024 года).

1 миллиард рублей составляет объем рынка российских мобильных операционных систем, по экспертным оценкам.

Собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании, рассказывает, что ранее у компании был проект по созданию смартфона для госнужд с ОС на базе AOSP, в которой была «исключена передача данных на внешние серверы», однако проект не получил финансирования.

Ключевой особенностью AQOS в «Аквариусе» называют ориентацию на B2B- и B2G-сегменты. В системе реализованы механизмы централизованного управления устройствами и возможность развертывания мобильных сервисов в закрытом контуре. Платформа ориентирована на корпоративные и госпроекты. ОС предназначена для смартфонов и планшетов «Аквариуса», хотя в компании заявляют, что открыты к сотрудничеству для использования в оборудовании других российских производителей: «Масштаб внедрения будет определяться задачами конкретных заказчиков». Объем инвестиций в разработку AQOS компания не раскрыла.

Полный цикл вывода на рынок таких решений обычно занимает не менее полутора-двух лет, отмечает директор по продукту платформы «Бустрейд» ГК «КОРУС Консалтинг» Кристина Барзаковская. Собеседник “Ъ” среди разработчиков оценивает срок разработки ОС в полтора-три года при использовании «самостоятельной» версии Linux.

Источник “Ъ” на рынке радиоэлектроники оценивает затраты на разработку ОС на два-четыре года в 1 млрд руб.

Разработчик ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заявил о растущем спросе на свои решения «не только на рынке корпоративной мобильности, но и в автотехе, финтехе и др. Повышение спроса фиксируется и на устройства под управлением ОС «РОСА Мобайл», в частности на планшеты, говорит член совета директоров РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов. Об «устойчивом интересе рынка» к собственным продуктам заявил и гендиректор KVADRA (kvadraOS) Дмитрий Черкасов.

В целом спрос на отечественные мобильные ОС сегодня низкий, но с хорошим потенциалом роста, говорит директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман. «Емкость этого рынка в денежном выражении не превышает 1 млрд руб. Причина в том, что значительная часть заказчиков пока закрывает свои потребности решениями на базе ОС Android»,— добавляет он. До 50% рынка мобильных ОС занимает мобильная версия Astra Linux, утверждает он. Продукт самой компании интересен заказчикам, которым важна безопасность без потери функциональности.

Екатерина Фадеева