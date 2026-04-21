Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном до завершения переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, об этом его попросили пакистанский фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Исходя из того факта, что правительство Ирана серьезно расколото, что не является неожиданностью …нас попросили отложить наше нападение на Иран до тех пор, пока не появятся их лидеры и представители с единым предложением»,— написал американский президент в Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что дал указание американским военнослужащим продолжать блокаду. Он также заявил, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не «завершатся обсуждения, так или иначе».

Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля. Вечером 21 апреля Иран через пакистанских посредников передал США отказ участвовать в переговорах в среду в Исламабаде, сообщает Tasnim. Истонички агентства пояснили, что иранская сторона посчитала американские требования чрезмерными.

На прошлых переговорах — 11 апреля — стороны не пришли к соглашению по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. После этого США начали морскую блокаду Ирана.