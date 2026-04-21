Суд арестовал на два месяца виновницу ДТП с двумя погибшими в Москве

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца женщину по обвинению в массовом ДТП в центре столицы, из-за которого погибли два человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как отмечается в публикации, обвиняемая Анна Владимирова в состоянии опьянения на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 устроила аварию. В результате происшествия погибли мужчина, управлявший электровелосипедом, и женщина-пассажир одного из автомобилей, попавших в ДТП.

Авария произошла вечером 20 апреля на Садовом кольце. В районе дома № 13 по ул. Садовой-Черногрязской водитель BMW сбил велосипедиста и протаранил четыре автомобиля. По данным столичного Дептранса, нарушительница ехала на машине без номеров. По данным Telegram-канала Baza, за рулем находилась 29-летняя бывшая работница Россотрудничества.