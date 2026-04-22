Подъезд жилого дома обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА
Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, сообщает пресс-служба МЧС. Из под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка.
Фото: МЧС России
На месте работают экстренные службы. Под завалами могут находиться еще два человека, добавили в МЧС. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, обрушение произошло из-за атаки БПЛА. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.