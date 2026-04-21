Минус 11 млрд рублей: «Донские угли» раскрыли отчетность на фоне иска о банкротстве

ООО «Торговый дом “Донские угли”» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2025 год. С документами, размещенными в системе СПАРК-Интерфакс, ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно отчетности, при росте выручки до 3,7 млрд руб. компания получила чистый убыток в размере 11,2 млрд руб. Убыток до налогообложения превысил 12,5 млрд руб., а накопленный непокрытый убыток достиг 17,8 млрд руб. В результате собственный капитал ушел в отрицательную зону (–17,9 млрд руб.).

Одновременно резко выросла долговая нагрузка. Совокупные обязательства компании превысили 25,7 млрд руб., включая 13,6 млрд руб. краткосрочных займов и 5,7 млрд руб. кредиторской задолженности. При этом себестоимость продаж (9,36 млрд руб.) значительно превысила выручку, что сформировало отрицательную валовую маржу.

Финансовые показатели ухудшаются на фоне проблем с реализацией инвестиционного проекта в угольной отрасли ЛНР. В 2024 году компания получила в управление 10 шахт, рассчитывая увеличить добычу до 10,5 млн тонн к 2029 году. Однако проект столкнулся с ростом издержек, санкционными ограничениями и трудностями с экспортом. В итоге к 2025 году инвестор вернул семь шахт, а в 2026 году начался процесс расторжения договоров по оставшимся активам.

Дополнительное давление оказывает судебный фактор. ГУП ЛНР «Главное управление реструктуризации шахт» (ГУРШ) подало иск к компании на сумму более 1,1 млрд руб. по договору возвратной ссуды 2024 года. Истец также требует взыскания около 20 млн руб. пени и судебных расходов. По данным источников, претензии связаны с невыполнением обязательств по возврату средств.

Общая судебная нагрузка компании остается высокой: в производстве находятся десятки дел, а сумма требований исчисляется миллиардами рублей. Параллельно сохраняется задолженность по налогам — более 99 млн руб. на начало 2026 года, несмотря на уплату свыше 1 млрд руб. обязательных платежей за предыдущий год.

На этом фоне в феврале 2026 года компания заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. По данным СПАРК, в отношении нее уже подано заявление о признании несостоятельной.

Роман Лаврухин