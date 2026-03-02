Суд поддаст угля

Арбитражный суд ЛНР принял к производству заявление ГУП «Главное управление реструктуризации шахт» о взыскании с ростовского ООО «Торговый дом Донские угли» 1,1 млрд руб. за невозврат ссуды. Помимо основного долга истец требует пеню и возмещение расходов по госпошлине.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд ЛНР принял к производству заявление ГУП ЛНР «Главное управление реструктуризации шахт» о взыскании с ООО «Торговый дом Донские угли» 1,1 млрд руб. за невозврат ссуды по договору, заключенному в 2024 году. Помимо основного долга истец требует пеню в размере 20,1 млн руб. и возмещение расходов по госпошлине — 6,1 млн руб. Причина обращения в арбитраж — срыв обязательств по договору о предоставлении возвратной ссуды. По условиям соглашения, подрядчик должен был рационально использовать средства, получать прибыль и частями возвращать деньги в установленные сроки. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда.

По информации из rusprofile.ru, Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Главное управление реструктуризации шахт» («ГУРШ») было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 29 ноября 2022 года. Предприятие было основано 29 ноября 2015 года по инициативе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Размер уставного капитала ГУП ЛНР «ГУРШ» составляет 2,9 млн руб.

В 2023 году российские власти начали реформу угольной отрасли в ДНР и ЛНР, направленную на привлечение инвестиций и рост прибыли. Для этого правительством РФ была разработана Концепция реформы угольной отрасли республик. Суть преобразований — передача шахт в частное управление. К началу 2024 года 15 из 18 запланированных объектов были арендованы российскими компаниями. Торговый дом «Донские угли» арендовал пять объектов в апреле 2024 года. Это шахты «Молодогвардейская», «Красный партизан», «Суходольская-Восточная», «Харьковская», шахта им. Баракова. Еще пять луганских шахт — «Самсоновская-Западная», «Должанская-Капитальная», «Комсомольская», им. Вахрушева, им. Фрунзе — компания взяла в аренду в июне. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством ЛНР на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

По данным rusprofile.ru, ТД «Донские угли» был зарегистрирован в Ростове-на-Дону в июле 2020 года предпринимателем Виталием Донченко. На 1 февраля 2026 года ему принадлежат 5% этого предприятия. 95% владеет экс-гендиректор компании Олег Князев. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., среднесписочная численность работников — 55 человек.

В декабре 2023 года «Донские угли» учредили три дочерние компании по добыче угля в ЛНР: ООО «Шахтоуправление Ясеновское», ООО «Шахтоуправление Свердловскантрацит» и ООО «Шахтоуправление Краснодонуголь». В 2024 году компания планировала добыть на арендованных шахтах 1,4 млн т угля, а к 2029-му увеличить объемы до 10,5 млн т в год за счет ввода новых забоев и модернизации оборудования. Однако к 2025 году выяснилось, что работа большей части арендованных объектов не окупается. Компания вернула правительству ЛНР семь шахт, оставив в аренде три наиболее перспективных — «Красный партизан», «Суходольская-Восточная» и «Должанская-Капитальная».

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 6,7 млрд руб., что в 117 раз превысило убыток за предыдущий год. Выручка за 2024 год достигла 2,6 млрд руб., увеличившись на 119,3%, по сравнению с 2023 годом.

Гендиректор «Донских углей» Илья Колесник пояснил в СМИ, что основными причинами финансовых потерь стали санкции, потеря европейских рынков, снижение спроса в странах Азии и логистические ограничения. Рентабельность также снижали геологические условия — глубина залегания угольных пластов превышает 1 км, что увеличило производственные затраты на 25-30%. Устаревшая инфраструктура и низкое качество угля ограничили его экспортный потенциал.

Кроме того, компания не смогла привлечь банковские кредиты для выполнения обязательств. Банки мотивировали отказ высокими рисками угольной отрасли и спецификой хозяйственной деятельности на новых территориях.

Единственным источником денежных средств на предприятии была реализация угольной продукции, доходов от которой было недостаточно для покрытия операционных расходов. Представитель «Донских углей» отметил, что за два года аренды угольных активов компания инвестировала в них 2,85 млрд руб. собственных средств. В 2024 году компания получила 6,7 млрд руб. чистого убытка, по итогам 2025 года она ожидает убытки на уровне 12,8 млрд руб. Это привело к образованию крупной кредиторской задолженности по зарплате более, чем 9 тыс. работников и долгов перед контрагентами. Крупнейшие кредиторы «Энергосбыт Луганск» — 371,6 млн руб., Военизированная горноспасательная часть ЛНР — более 200 млн руб., Луганский научно-производственный центр метрологии — 70 млн руб. Вопрос возврата долгов решается в судебном порядке.

В конце декабря 2025 года на сайте правительства ЛНР появилась информация о предоставлении финансовой помощи для урегулирования ситуации с выплатой зарплат. Однако суммы и условия осуществления выплат не указывались.

В январе 2026 года власти ЛНР на официальном портале правительства публиковали заявление о принятии решения по досрочному расторжению договора аренды с ростовским инвестором. Возврат двух из трех оставшихся в аренде шахт завершился до 15 февраля, управление ими временно взяло на себя «ГУРШ ЛНР».

Предприятие «Донские угли» намерено подать заявление о признании себя банкротом. Соответствующую информацию руководство торгового дома разместило на сайте «Федресурс» 9 февраля 2026 года. В настоящее время в судах рассматривается 18 дел, где организация выступает ответчиком. Общая сумма требований составляет порядка 1,57 млрд руб.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Мой арбитр» 28 февраля, истекает срок ответа «ТД «Донские Угли» на претензию ГУП ЛНР «Главное управление реструктуризации шахт».

Как сообщили «Ъ-Ростов» представители ГУП «Главное управление реструктуризации шахт», вне зависимости от ответа, ГУРШ подготовило и подало на рассмотрение 2 марта 2026 года новый доработанный (с учетом всех замечаний) и дополненный актуальными документами иск.

Валентина Любашенко