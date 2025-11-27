Обновление улицы Вайнера планируется начать в 2026 году

Начать обновление пешеходной улицы Вайнера в Екатеринбурге и еще двух городских объектов власти планируют в 2026 году, заявил в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер. На эти цели собираются направить до 3 млрд руб.

Власти также в следующем году планируют обновить площадь у железнодорожного вокзала и часть набережной Исети за Макаровским мостом. «Я сильно подталкиваю мэрию к тому, чтобы в следующем году мы могли сделать три объекта. Первый — улицу Вайнера. Уже найдена компания, которая поможет провести реконструкцию»,— сообщил губернатор.

В декабре в правительстве Свердловской области пройдут обсуждения, в ходе которых будет принято решение о выделении 1,5 млрд руб. муниципалитетам на благоустройство.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на запущенное состояние улицы Вайнера, поврежденную плитку и отсутствие освещения. Летом Денис Паслер назвал улицу «визитной карточкой Екатеринбурга» и поручил главе города Алексею Орлову заняться ее благоустройством, а также призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении. В октябре городские власти озвучили планы по обновлению улицы: на первом этапе планируется обновить фасады зданий на участке от улицы Малышева до проспекта Ленина, а также привести в порядок объекты культурного наследия (ОКН).

При этом планы по обновлению улицы Вайнера были озвучены в 2020 году. По итогам голосования победил один из проектов, однако в апреле 2022 года власти отложили реконструкцию улицы.

Ирина Пичурина