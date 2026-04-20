Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове следователи инициировали проверку после ЧП с тигром в цирке

Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП с тигром в цирке в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 19 апреля, информация о нем распространилась в ряде СМИ. Во время циркового номера тигр выпрыгнул из манежа в зрительный зал. По предварительным данным, пострадавших нет. Животное сразу вернули в вольер.

В ходе проверки следователи оценят соблюдению требований безопасности при организации циркового представления, а также действия ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская

