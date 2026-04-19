Главные новости к утру 19 апреля

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, пожар начался в складских помещениях в Таганроге.

Президент США Дональд Трамп выступил против захвата иранского острова Харк, так как опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Два человека погибли в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Забайкалье. Ранее было известно об одном погибшем. По информации УМВД, на месте погиб 67-летний пассажир. Еще один пассажир 1978 года рождения скончался при госпитализации.

КНДР запустила несколько баллистических ракет с восточного побережья около 6:00 (00:00 мск). Снаряды упали в акватории между Корейским полуостровом и Японией.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам российского газа, чтобы не допустить энергетического локдауна. Он подверг резкой критике текущую энергетическую политику Брюсселя и руководства Еврокомиссии.

Венгерская оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199. Правящая коалиция Виктора Орбана «Фидес» сохранила за собой 52 мандата.

Власти Литвы и Латвии уведомили премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что не пропустят его самолет по пути в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. «Я обязательно найду другой маршрут, как и в прошлом году»,— сказал Роберт Фицо.