Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам российского газа, чтобы не допустить энергетического локдауна. Он подверг резкой критике текущую энергетическую политику Брюсселя и руководства Еврокомиссии.

Господин Сальвини заявил, что крупнейшая мировая демократия — США — проявляет гибкость в вопросах энергоресурсов и призвал Европу последовать этому примеру. По его мнению, закупки газа должны осуществляться по всему миру без исключений ради сохранения стабильности национальной экономики.

«Вместо того чтобы закрывать школы и заводы, давайте вернемся к закупке газа со всего мира, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией»,— сказал политик на митинге объединения «Патриоты за Европу», лидер партии «Лига» в Милане (цитата по Il Sole 24 Ore).

Кроме того, итальянский вице-премьер выступил за приостановку действия Пакта стабильности ЕС — документа, ограничивающего дефицит бюджета и госдолг европейских стран — чтобы поддержать экономику в условиях кризиса.