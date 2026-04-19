Число погибших в ДТП с туристами из Китая в Забайкалье выросло до двух

Два человека погибли в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Забайкалье, сообщило региональное УМВД. Ранее было известно об одном погибшем.

По информации ведомства, на месте погиб 67-летний пассажир. Еще один пассажир 1978 года рождения скончался при госпитализации.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал непогоду возможной причиной аварии. «Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся»,— написал он в канале в MAX.

Всего в салоне автобуса, следовавшего из Маньчжурии в Читу, находилось 43 человека — все граждане КНР. Трое раненых были экстренно эвакуированы в краевую клиническую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Позднее также было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК). Водитель автобуса задержан.