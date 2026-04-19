Оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии

Венгерская оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199, согласно данным Национального избирательного бюро после подсчета 100% голосов.

Правящая коалиция Виктора Орбана «Фидес» сохранила за собой 52 мандата. Еще шесть кресел в парламенте досталось праворадикальной партии «Наша родина». Явка на выборах составила рекордные 79,56%.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок предложил Петеру Мадьяру сформировать новый кабинет министров. Ожидается, что глава «Тисы» официально возглавит правительство 9 мая. В планах новой власти — конституционная реформа, ключевым пунктом которой станет ограничение пребывания одного лица на посту премьер-министра двумя сроками.