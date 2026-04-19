WSJ: Трамп не поддержал захват острова Харк в Иране, опасаясь потерь

Президент США Дональд Трамп выступил против захвата иранского острова Харк, так как опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, несмотря на заверения военного командования в гарантированном успехе высадки, американский президент счел риски неоправданными. По данным издания, господин Трамп выразил опасение, что в ходе штурма американские подразделения станут легкой мишенью и столкнутся с «недопустимо высокими потерями» личного состава.

7 апреля американские и израильские силы ударили по острову Харк. По информации Axios, на острове были поражены военные цели. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».

На острове Харк расположены ключевые нефтеналивные терминалы страны. Дональд Трамп не раз публично угрожал исламской республике установлением контроля над этой территорией.