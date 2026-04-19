Три человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, несколько объектов инфраструктуры были повреждены.

По информации главы региона, пожар начался в складских помещениях в Таганроге. На месте работают экстренные службы.

Мэр города Светлана Камбулова назвала повреждения незначительными. После атаки в районе завода имени Бериева временно изменили схему движения общественного транспорта.

Еще один БПЛА уничтожен в Неклиновском районе области, добавил губернатор. Информации о пострадавших и повреждениях нет.