Главные новости к утру 18 апреля

США разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Новый документ полностью заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля.

Нефтебаза загорелась в городе Тихорецк Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. На месте работают оперативные службы.

Силы ПВО сбили 27 БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. О пострадавших и возможных разрушениях глава региона не сообщил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из республики. По его словам, наземные войска не будут задействованы в операции.

Россия и Индия договорились размещать друг у друга до 3 тыс. Военнослужащих, согласно межправительственному соглашению двух стран. Оно будет действовать пять лет, а затем автоматически продлеваться.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о реорганизации частного лицея-интерната «Подмосковный», созданного экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом). Учреждение преобразуют в автономную некоммерческую общеобразовательную организацию под названием «Многопрофильная гимназия».

Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров умер в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.