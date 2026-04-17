Россия и Индия договорились размещать друг у друга до 3 тыс. военнослужащих

Межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих и боевой техники на территорию друг друга опубликовано на российском официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу 12 января.

Военнослужащие Индии

Военнослужащие Индии

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Военнослужащие Индии

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Соглашение состоит из 21 статьи. Оно будет действовать пять лет, а затем автоматически продлеваться. В документе указаны следующие цели отправки военнослужащих на территорию друг друга:

  • проведение совместных учений и тренировок;
  • оказание гуманитарной помощи;
  • ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф;
  • другие случаи по согласованию сторон.

В одной из стран может одновременно находиться не более 3 тыс. военнослужащих, 10 воздушных судов и пять кораблей другого государства. Стороны договорились упростить использование воздушного пространства и заход кораблей в порты друг друга.

Соглашение было подписано в Москве в феврале 2025 года. Президент России Владимир Путин ратифицировал его 15 декабря.

