Трамп: США и Иран вместе займутся вывозом обогащенного урана из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из республики. По его словам, наземные войска не будут задействованы в операции.

«Наши специалисты будут работать сообща с иранцами, чтобы забрать материалы, а затем мы доставим их в Соединенные Штаты»,— сказал господин Трамп в интервью CBS News.

Он добавил, что Тегеран согласился прекратить поддержку группировок «Хезболла» и ХАМАС. Американский президент опроверг слухи о разморозке $20 млрд иранских активов в обмен на ядерные запасы, заявив: «Мы не платим ни цента».

Представитель МИД Ирана заявил, что обогащенный уран является для страны такой же святыней, как и ее земля, и его передача США «невозможна ни при каких обстоятельствах». Несмотря на это, Дональд Трамп анонсировал встречу сторон в ближайшие выходные, пообещав продолжать блокаду Ирана «до победного конца».

Накануне Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать США часть высокообогащенного урана. Это ядерное топливо, по данным МАГАТЭ, иранская сторона хранит глубоко под землей.