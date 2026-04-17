Правительство реорганизовало лицей-интернат иноагента Ходорковского

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о реорганизации частного лицея-интерната «Подмосковный», созданного экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом). Учреждение преобразуют в автономную некоммерческую общеобразовательную организацию под названием «Многопрофильная гимназия».

Учредителем гимназии будет Российская Федерация, ее полномочия будет осуществлять Минпросвещения России. В тексте распоряжения указано, что правительство одобрило предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева о соучредительстве — покрывать половину затрат на функционирование гимназии будет правительство Подмосковья.

«Целью деятельности гимназии является реализация образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ»,— отмечается в распоряжении.

Лицей-интернат был основан по инициативе Михаила Ходорковского (признан иноагентом) в 1994 году. 6 ноября 2025 года Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ обратил учреждение в доход государства.

Как указано в социальных сетях лицея, с первого дня в учреждении воспитывались дети пограничников, чьи родители служат в зонах локальных военных конфликтов, а также дети, которые пережили теракты. Сейчас миссия лицея заключается в образовательной поддержке детей из социально незащищенных групп населения различных регионов России.