Умер режиссер Вячеслав Никифоров

Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров умер в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Белорусского союза кинематографистов.

В Министерстве культуры Белоруссии, подтвердившем смерть постановщика, отметили его многолетнюю работу на киностудии «Беларусьфильм» и российских площадках. За свою карьеру Вячеслав Никифоров снял около 30 картин и сериалов, среди которых «Государственная граница», «Зимородок», «Отцы и дети», а также «Благородный разбойник Владимир Дубровский».

В 2022 году режиссер был удостоен специального приза президента Белоруссии за вклад в сохранение духовных традиций в кино.