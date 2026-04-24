Santoni Easy: в легком жанре

Классика и легкость издавна считаются альянсом если не немыслимым, то не вполне органичным. Во всяком случае, у консерваторов и традиционалистов, уверенно составляющих общественное большинство, он вызывает скепсис. Однако стереотипы для того и существуют, чтобы их развеивать. В мире моды, вернее обувного ремесла, эту миссию взял на себя итальянский бренд Santoni. Полувековой юбилей марка обуви ручной работы встретила в 2025 году в статусе трендсеттера индустрии, отметив знаковую дату выпуском коллекции Meraviglia, где продемонстрировала сложнейшие авторские техники окрашивания, конструирования и пошива. В переводе с итальянского название коллекции означает «чудо» — и бренд действительно умеет удивлять.

Символично, что во вторые полвека своей истории он вступает на зависть легкой походкой: в центре внимания весной и летом 2026 года — модели из коллекции Santoni Easy. «Классика еще никогда не была такой легкой»,— смело утверждают ее создатели и против истины, надо признать, не грешат. Инновационная коллекция соединяет в себе функциональность, легкость и узнаваемую элегантность итальянской марки.

От дендистских ботинок до классических мокасин и традиционных оксфордов — все модели, выполненные из роскошной телячьей кожи с отделкой омбре или из мягкой телячьей замши с эффектом затемнения, оснащены инновационной системой Easy. Технология держится на трех китах: во главе угла легкость, гибкость и комфорт.

Храня верность проверенным временем принципам и ремесленным традициям, Santoni демонстрирует приверженность новаторским подходам: ведь именно с революционных решений в свое время началась история бренда.

Марка вошла в историю обувного искусства благодаря запатентованным авторским техникам состаривания и винтажирования кожи, собственной методике окрашивания с эффектом 3D, а также филигранному ремесленному труду.

Своим созданием бренд обязан обувщику Андреа Сантони и его супруге Розе, которые открыли в 1975 году мастерскую по изготовлению мужской обуви ручной работы. Мастер разработал и внедрил авторскую технологию окрашивания — антикатуру (anticatura — «отделка под античность»), предполагающую последовательное нанесение нескольких слоев краски. В течение нескольких часов обувщик окрашивает каждую пару обуви в различные цвета, терпеливо нанося слой за слоем до достижения объемного эффекта, который на фабрике называют 3D-эффектом. Сегодня у руля компании стоит сын основателя, Джузеппе Сантони, который соединил в концепции бренда ремесленное мастерство, утонченную эстетику и инновационные технологии.

Легкость бренд трактует не только образно, но и в прямом смысле: кожаная обувь из коллекции Easy весит значительно меньше, чем классические модели. Например, вес классических кожаных оксфордов составляет всего 295 г. При этом эстетику новые технологические решения не облегчают: модели обладают узнаваемыми деталями и отделкой, которые могут быть созданы только руками мастеров-ремесленников.

Гибкая конструкция стельки, тонкая подошва, защищенная от скольжения, а также комфортный облегающий силуэт характерны для моделей, разрабатываемых для спортивных дисциплин.

Новые высокотехнологичные кроссовки Easy Bounce с низким берцем отличаются ультрасовременной конструкцией и современными технологическими решениями, которые обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений.

Телячья кожа в сочетании с нейлоном, внутренняя поверхность из мягкой замши, бесшовный силуэт и изысканная отделка — модель адресована одновременно и эстетам, и адептам спорта. Сверхлегкая резиновая подошва отвечает за плавное движение, поглощая удары и обеспечивая амортизацию, а эргономичная стелька адаптируется к естественному изгибу стопы.

Коллекция Easy, ставшая прорывом в мире обуви ручной работы, символизирует новую главу в истории Santoni, где наследие неотделимо от экспериментов и инноваций. Итальянский бренд демонстрирует современный стиль, который одновременно воплощает и уважение к традициям. Марке удалось соединить два мира, которые, как правило, находятся в антагонизме между собой, и сохранить верность своей утонченной эстетике.

Галина Столярова