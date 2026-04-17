Мэр Березовского может уйти в отставку после выхода из отпуска

Глава Березовского (город-спутник Екатеринбурга) Евгений Писцов может покинуть занимаемый пост спустя 14 лет руководства городом после выхода из отпуска в ближайшее время, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник в администрации муниципалитета. «По выходу из отпуска решится его дальнейшая судьба. Есть большая доля вероятности, что Евгений Писцов покинет должность главы»,— отметил собеседник, добавив, что дальнейшее место работы господина Писцова «пока неизвестно». Евгений Писцов был недоступен для комментария «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Писцов руководит Березовским с декабря 2011 года (был избран на прямых выборах), в 2015 и 2019 годах местная дума переутверждала его на пост градоначальника. Широкую известность на федеральном уровне выборы главы города получили в январе 2025 года, когда представительный орган выступил против переизбрания мэра. По итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя Евгения Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял бывший глава города, депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

В июле 2025 года дума Березовского со второй попытки одобрила переизбрание Евгения Писцова на четвертый срок. В его поддержку выступили 16 депутатов, двое — испортили бюллетень.

Василий Алексеев