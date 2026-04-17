Песков оценил вероятность атак России на объекты по производству дронов в Европе

Прямая вовлеченность стран Евросоюза в конфликт на Украине растет. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Все остальное изложено в позиции Минобороны»,— добавил господин Песков, отвечая на вопрос о том, реально ли российские власти рассматривают возможность нанесения ударов по производящим дроны для Украины объектам в Европе.

15 апреля Минобороны России заявило о резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе из-за решения увеличить производство и поставки дронов на Украину. Ведомство опубликовало адреса и названия таких предприятий.

В тот же день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал этот список «реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил». По его словам, от развития ситуации будет зависеть, «когда возможность нанесения удара перейдет в реальность». Уже 16 апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что у России есть право на самооборону в случае пропуска БПЛА Украины третьими странами.

В начале апреля МИД России предупредил страны Балтии о недопустимости пролета дронов ВСУ в их воздушном пространстве. Вскоре власти Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что никогда не предоставляли подобных разрешений. В Минобороны Латвии считают, что российские власти «проводят масштабную скоординированную информационную операцию», утверждая обратное.

