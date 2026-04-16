Шойгу заявил о праве России на самооборону в случае пропуска БПЛА ВСУ третьими странами

Россия может рассматривать предоставление воздушного пространства Финляндией и странами Балтии для пролета украинских беспилотников как вооруженное нападение. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил секретарь Совбеза, атаки БПЛА ВСУ через территорию соседних государств могут происходить только в двух случаях: либо силы ПВО этих стран действуют очень неэффективно, либо их власти сознательно предоставляют свое воздушное пространство. Сергей Шойгу заявил, что в последнем случае они становятся «соучастниками агрессии» против страны, и Россия может воспользоваться 51-й статьей Устава ООН о праве на самооборону.

6 апреля МИД России сделал специальное предупреждение о недопустимости предоставления беспилотникам ВСУ своего воздушного пространства. 10 апреля власти Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не предоставляли подобных разрешений.

Обсуждение того, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия могут предоставлять свое небо для дронов ВСУ, активизировалось после залета БПЛА ВСУ на территорию этих стран в марте 2026 года. Балтийские власти тогда призывали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга.

