Страны Балтии отвергли причастность к атакам украинских дронов на Россию

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что никогда не разрешали Украине использовать свое небо для ударов БПЛА по целям, расположенных на территории России. Совместное заявление министров иностранных дел трех стран опубликовано на сайте литовского МИД.

Фото: Полина Мотызлевская, Коммерсантъ

Позиция была доведена до временных поверенных в делах РФ в Таллине, Риге и Вильнюсе во время встреч, прошедших в конце марта, указано в заявлении. «Несмотря на официальный ответ, Россия продолжает распространять ложь»,— утверждают министры. Они заявили о том, что страны Балтии сохраняют полную солидарность с Украиной, а также призвали Россию остановить боевые действия.

В российских пабликах и Telegram-каналах с конца марта распространяется версия о том, что эти три страны разрешили Украине использовать их воздушное пространство для атак. По мнению блогеров, Киев договорился с Прибалтикой, чтобы таким образом обходить силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Россия несколько раз предостерегала балтийские страны от подобного сотрудничества с Украиной, но официальных обвинений в их адрес не прозвучало.

Дискуссия о том, что Эстония, Латвия и Литва предоставляют свое небо для дронов ВСУ, начала распространяться после залета украинских ударных дронов на территорию этих стран. После этого балтийские власти призывали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга.

