Украинские дроны летают все шире

На территорию Финляндии впервые с начала украинского конфликта залетели два дрона. Минобороны страны заявило, что как минимум один из них был опознан как украинский. Этот инцидент, произошедший 29 марта, стал продолжением серии падений украинских БПЛА на территории стран Прибалтики в ходе атак Киева на российские нефтяные экспортные хабы в Ленинградской области. Расширение географии «залетов» создает реальную угрозу для Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии, однако они ограничены в своих действиях из-за опасности эскалации с Россией, которая может обвинить их в агрессии, и технического несовершенства протоколов перехвата БПЛА.

Фото: Lehtikuva / Sasu Jarnstedt / Reuters

Об инциденте с залетом двух дронов в воздушное пространство Финляндии стало известно в воскресенье, 29 марта. С официальным заявлением выступил министр обороны страны Антти Хяккянен. Он сообщил, что Хельсинки «очень серьезно относится к инциденту», расследование обстоятельств произошедшего продолжается, а более подробная информация будет предоставлена после подтверждения фактов.

Пока же власти Финляндии обнародовали следующие данные: утром 29 марта в финском воздушном пространстве над Балтийским морем было зафиксировано несколько небольших летающих объектов, медленно движущихся на малой высоте.

ВВС страны подняли в воздух истребители F/A-18 Hornet для идентификации объектов, как минимум один из них был опознан как украинский ударный беспилотник Ан-196 «Лютый». Пилот не стал открывать по нему огонь, чтобы избежать сопутствующего ущерба. В итоге БПЛА упал на землю к северу от города Коувола, расположенного в 40–50 км от российской границы, еще один разбился к востоку от города. Полиция оцепила места падения.

Позднее премьер-министр страны Петтери Орпо назвал инциденты нарушением территориальной целостности и предположил, что украинские дроны могли залететь в Финляндию из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Он также сообщил, что рассматривает возможность созыва совещания правительства с президентом Александром Стуббом. Тот, правда, заявил, что не видит военной угрозы для Финляндии.

Залет украинских дронов в воздушное пространство Финляндии совпал по времени с очередной атакой Украины 29 марта на один из крупнейших российских нефтяных экспортных хабов — порт Усть-Луга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о 36 сбитых украинских дронах. В результате атаки в порту произошло возгорание, однако оно было быстро локализовано.

Украинские атаки на порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области начались в 20-х числах марта в рамках попыток Киева ограничить российские нефтяные экспортные мощности на фоне разгорающегося энергетического кризиса на Ближнем Востоке.

Эти атаки стали одними из самых дальних за все время конфликта и привели к участившимся инцидентам с падением БПЛА на территории стран Прибалтики, а теперь и Финляндии. За это время не сообщалось о пострадавших, однако в Эстонии была повреждена труба теплоэлектростанции вблизи границы с Россией.

Российские военные паблики и Telegram-каналы выдвигали версию о том, что страны Балтии разрешили пролет украинских БПЛА в своем воздушном коридоре, но в Минобороны Латвии такую версию опровергли.

В свою очередь, международное экспертное сообщество связывает инциденты с большой дальностью полетов БПЛА, что приводит к росту ошибок в навигации, и успешной работой российских систем РЭБ, которые дезориентируют беспилотники и направляют их по ложному маршруту. Последней версии придерживаются и в Хельсинки.

Эти инциденты существенно влияют на безопасность Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Риск для двух последних стран особенно велик: порты Усть-Луга и Приморск находятся в 20–50 км от границы с Эстонией и Финляндией.

Пролет украинских дронов над Балтикой и их отклонение от курса создают угрозу как для инфраструктуры этих стран, так и для жителей приграничья. Любая ошибка в навигации БПЛА, летящих со скоростью 150–200 км/ч, в считаные минуты может завести их в воздушное пространство стран НАТО.

Страны Прибалтики и Финляндия сильно ограничены в своих действиях как юридически, так и с точки зрения сопутствующих рисков. Согласно протоколам альянса, ВВС стран-членов должны сначала идентифицировать цель и лишь потом принимать решение о дальнейших действиях.

В случае с БПЛА это может быть затруднено в ночное время и при плохой погоде из-за малого размера дронов. Кроме того, высоки риски попадания обломков самих беспилотников или ракет-перехватчиков на объекты гражданской инфраструктуры и, главное, на территорию России, что может быть расценено как акт агрессии.

Перехват дешевых дронов-камикадзе за счет использования зенитных ракет не только экономически нецелесообразен, но и малоэффективен.

Наиболее показательным стал инцидент с залетом дронов в воздушное пространство Польши в сентябре 2025 года. В Варшаве и Брюсселе их тогда идентифицировали как российские, однако Москва эту версию не подтверждала.

Для перехвата целей Польша задействовала истребители и системы ПВО, однако сбить удалось лишь несколько из 20 БПЛА. Суммарная стоимость той операции, по оценкам экспертов, превысила $1 млрд.

Вероника Вишнякова