Санкции повлияли на программу газификации в Ярославской области

Замедление темпов газификации в Ярославской области вызвано введенными в отношении «Газпрома» санкциями. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, отвечая на вопрос в ходе своего отчета на заседании областной думы.

Депутат Валерий Байло спросил губернатора, почему оказалась не исполнена региональная пятилетняя программа газификации. Губернатор пояснил, что это связано с экономической ситуацией.

«Все прекрасно знают про санкции, которые были введены в отношении компании "Газпром". Поэтому они не могут уже такими темпами финансировать газовые сети и строить газопроводы. Все программы были сверстаны до введения санкций. "Газпром" сейчас отодвигает многие расходы на будущие периоды. Только благодаря нашим хорошим отношениям с компанией мы не сдвинулись туда далеко и смогли удержать ситуацию на хорошем уровне»,— прокомментировал Михаил Евраев.

В заключение он подчеркнул, что программа газификации продолжается в регионе, несмотря на все сложности.

Алла Чижова