На Кубани сократилось количество компаний, торгующих одеждой, обувью, косметикой

Количество компаний Краснодарского края, торгующих одеждой, за год (по данным на 1 сентября 2025 года) сократилось на 428 организаций (5,6%), обувью — на 59 (8,6%), косметикой — на 33 (2,8%), мебелью — на 8 (0,5%), товарами для ремонта и дома — на 29 (1,5%) организаций. В регионе работают 13 106 таких компаний, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперты уточнили, что в Краснодарском крае одежду продают 7257 кубанских компаний, обувь — 624, косметику — 1161, мебель — 1538, товары для ремонта — 1969.

По данным сервиса Контур.Фокус, в 2024 году в сравнении с 2023 годом выручка кубанских компаний, торгующих одеждой (юридических лиц, без учета ИП), выросла на 14,6% (до 5,2 млрд руб.), мебелью — на 16,2% (до 4,9 млрд руб.), товарами для ремонта и дома — на 28% (до 30,7 млрд руб.). Компании, продающие обувь и косметику, напротив, в прошлом году заработали меньше — 470 млн руб. (-7,1%) и 1,1 млрд руб. (-27%).

По итогам 2024 года в топ-10 самых крупных по продажам компаний Краснодарского края в сегменте непродуктового ритейла вошли ООО «КР» (12,1 млрд руб.), АО «КХР» (8 млрд руб.), ООО «Атлас-НТС» (4,1 млрд руб.) — реализуют товары для ремонта и дома; ООО «ЮФО Груп» (2,3 млрд руб.) — реализует одежду, ООО «Элитстиль» (1,6 млрд руб.) — реализует мебель, ООО «Смарт премиум» (964 млн руб.), ООО «Смарт Деним» (868 млн руб.), ООО «Олимпинвест» (646 млн руб.) — реализуют одежду, ООО «ТК "Папа Карло"» (470 млн руб.), ООО «Богемия Плюс К» — реализуют товары для ремонта и дома.

Управляющий партнер группы компаний «Триумф», экс-региональный директор ASM Hoff Юг Виталий Токарь отметил, что инфляция в прогнозе ЦБ на уровне 7–8% приводит к тому, что средний чек в деньгах растет, но покупок в натуральном выражении больше не становится. «Сегодня мы конкурируем не столько между собой в отрасли, сколько с другими расходами семьи. Покупатель сравнивает, что ему важнее — вложиться в ремонт, съездить в отпуск, обновить телефон, или оплатить обслуживание машины»,— прокомментировал Виталий Токарь.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае сократился спрос на одежду и обувь, а также на мебель и фурнитуру.

Маргарита Синкевич